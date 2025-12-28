Los Bills se quedaron a centímetros del campeonato divisional

Redacción FOX Deportes

Los Eagles aprovecharon un inicio dominante en Highmark Stadium para tomar ventaja de 13-0 antes del descanso, con pase de Jalen Hurts a Dallas Goedert para el único touchdown y dos goles de campo de Jake Elliott, para al final quedarse con el resultado 13-12.

Philadelphia impuso ritmo desde el primer cuarto. La defensa cerró espacios y forzó despejes constantes. Buffalo quedó obligado a remar contracorriente desde temprano.

FINAL: The @Eagles hold on at the end for their 11th win of the season! pic.twitter.com/Xzaqbr0zeA — NFL (@NFL) December 29, 2025

Los Bills resistieron hasta el cuarto periodo y Josh Allen anotó dos touchdowns por tierra para acercar a su equipo.

La primera patada extra fue bloqueada y mantuvo la diferencia. Tras la segunda anotación, el marcador quedó 13-12. La presión ambiental en la grada aumentó con esa reacción tardía.

Con segundos finales y la mesa puesta para la voltereta, Buffalo decidió intentar la conversión de dos puntos que habría cambiado la historia.

BILLS GO FOR TWO! EAGLES SAY NO! pic.twitter.com/SA2z2TzA0D — NFL (@NFL) December 29, 2025

La ejecución se rompió desde la línea y la defensiva de Philadelphia contuvo sin concesiones. El intento falló y el silencio cayó sobre el estadio. El reloj agonizó con los Eagles aferrados a la mínima.

La derrota dejó a los Bills sin el título de la AFC East y cortó su aspiración de coronarse dentro de su propio calendario. Los New England Patriots aseguraron la división con su resultado de la jornada.

Ese desenlace ajustó la siembra de playoffs rumbo a enero. Philadelphia salió con el golpe anímico más grande de su campaña.