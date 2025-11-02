Los Bills se llevaron una vez más el nuevo clásico de la Conferencia Americana

Hiram Marín

El dominio de los Bills en temporada regular continúa y en esta ocasión frenó el paso de los Chiefs con marcador de 28-21.

Con una defensa sólida y un Josh Allen en control, Buffalo impuso condiciones ante uno de sus rivales más recurrentes en la AFC. Desde el inicio marcaron el ritmo con un pase de anotación de 23 yardas a Dalton Kincaid, y nunca perdieron la ventaja.

Allen completó 24 de 34 envíos para 262 yardas y dos touchdowns, además de sumar otro por tierra que amplió la diferencia en el tercer cuarto. Su conexión con Stefon Diggs fue clave en momentos de presión, mientras el ataque terrestre con James Cook sostuvo la posesión. Buffalo mostró equilibrio y aprovechó al máximo los errores de una defensiva de Kansas City que lució desajustada.

Los Chiefs tuvieron dificultades para mantener ritmo ofensivo. Patrick Mahomes lanzó para 232 yardas, pero sin pases de touchdown, dependiendo más del esfuerzo de Kareem Hunt, quien sumó dos anotaciones por tierra y una conversión de dos puntos.

La ofensiva visitante reaccionó tarde, sin poder romper la resistencia de los Bills en zona roja.

Al final, un gol de campo fallado por Buffalo le dio a Mahomes una última oportunidad de milagro. Con menos de treinta segundos en el reloj, el quarterback de Kansas City intentó dos pases “Hail Mary” consecutivos buscando la hazaña, pero ninguno encontró destino. Así, los Bills respiraron con alivio y sellaron un triunfo que reafirma su dominio reciente en la AFC y su fortaleza en los cierres de partido.