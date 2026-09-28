Los Bills se llevaron un susto, pero lograron la remontada

Hiram Marín

El New Highmark Stadium presenció un duelo de alta tensión, en el que los Buffalo Bills vinieron de atrás para imponerse 24-16 a Los Angeles Chargers.

El conjunto angelino sorprendió al tomar ventaja inicial de 10-0 tras un pase de anotación de Justin Herbert hacia Keaton Mitchell. Sin embargo, la artillería local despertó a tiempo para arrebatarle el control del emparrillado a la visita.

La defensiva de Buffalo apretó en los momentos cruciales para inclinar la balanza de forma definitiva. El corredor James Cook se erigió como la figura más destacada de la jornada al cargar con el ataque neoyorquino.

Cook acumuló 154 yardas por tierra en 24 acarreos y firmó una anotación decisiva para la remontada. Su capacidad para romper tacleadas y sostener las series ofensivas desgastó por completo a la línea defensiva rival.

Por los visitantes, el safety Genesis Smith brilló a la defensiva al concretar dos intercepciones, aunque no bastó.

El momento clave llegó en el último cuarto, cuando Josh Allen acarreó el balón una yarda para colocar a Buffalo al frente. Previamente, la defensiva de los Bills apretó la marca sobre Justin Herbert y sumó cuatro capturas clave para frenarlo.

Pese a que los Chargers provocaron cinco pérdidas de balón, su ofensiva se estancó en la zona roja. Los goles de campo de Cameron Dicker resultaron insuficientes para responder a los embates locales.

Con este resultado, los Buffalo Bills mantienen su paso firme en el Este de la AFC al ponerse con marca de 3-0.

Por su parte, Los Angeles Chargers caen a un preocupante récord de 0-3 en el fondo del Oeste. El cuadro de Jim Harbaugh sigue sin encontrar consistencia ofensiva y urgirá de ajustes inmediatos la próxima semana. Mientras tanto, los Bills consolidan su candidatura como uno de los serios contendientes en la Conferencia Americana.