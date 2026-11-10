Los Bills lo evidenciaron: los Vikings eran un espejismo

Hiram Marín

Los Buffalo Bills superaron por 23 a 6 a los Minnesota Vikings en un cerrado duelo de la temporada regular de la NFL. El conjunto visitante impuso condiciones con un plan de juego ordenado que contuvo los embates del rival en territorio ajeno.

Josh Allen condujo la ofensiva de los Bills al acertar 15 de 24 pases para 234 yardas y un pase de TD. Su envío encontró receptor en el ala cerrada Keleki Latu para conseguir el único touchdown del encuentro por parte de la visita.

Minnesota batalló con severidad en el departamento ofensivo bajo la dirección de Carson Wentz, quien sumó 81 yardas aéreas y sufrió dos intercepciones. La defensiva local cumplió con acciones destacadas de Blake Cashman y presión constante de Andrew Van Ginkel, aunque sin el respaldo necesario en el marcador.

La diferencia definitiva se concretó en el último cuarto mediante tres goles de campo convertidos por el pateador Tyler Bass. Buffalo aseguró así una sufrida victoria a domicilio que acentuó las dificultades del cuadro vikingo en la campaña.