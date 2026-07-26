Los Bills 'la rompieron' con su espectacular uniforme alternativo

Redacción FOX Deportes

El comienzo de una nueva era en Buffalo pedía a gritos un cambio de piel. Los Bills sorprendieron al revelar su kit alternativo 'Nickel City', donde el gris monocromático y un inédito casco azul roban miradas.

La indumentaria rinde tributo al alma industrial de la ciudad con elegantes sombras grises. Además, cambian la tipografía sobre el pecho por un parche del logo pegado al corazón.

Pero es el casco el que promete acaparar todos los reflectores en el terreno de juego. Esta pieza azul metálico prescinde del bisonte completo para coronarse con la emblemática ráfaga roja.

Estas trazas se originan a los lados y se funden en la parte posterior formando una 'V'. La propuesta busca dotar de vida al logo con un carácter tan moderno como agresivo.

A blue collar town that never backs down.



We are the Nickel City. pic.twitter.com/nDja8yhTMW — Buffalo Bills (@BuffaloBills) July 27, 2026

Aunque la franquicia aún guarda bajo llave la fecha del debut, la expectativa ya está en marcha. Aaron La Porta, director de diseño, aseguró que este diseño abandera un tiempo de valentía.

Tras el arrollador éxito del uniforme blanco en 2025, la nueva piel llega justo para 2026. Es el atuendo perfecto para inaugurar por todo lo alto el nuevo Highmark Stadium.

El proyecto busca impulsar la mística del equipo hacia el futuro sin olvidar sus raíces. La Porta enfatizó que trabajaron incansablemente para llevar la marca a planos nunca vistos.

La meta es encender la pasión de viejas y nuevas generaciones honrando la historia local. Buffalo se declara listo para saltar al emparrillado luciendo una estampa inolvidable.