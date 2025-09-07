Los Bengals se llevaron la batalla naranja

Redacción FOX Deportes

Los Bengals iniciaron la temporada con una victoria sufrida al imponerse 17-16 sobre los Browns en Cleveland. Cincinnati golpeó primero con una anotación terrestre de Chase Brown, pero la respuesta local no tardó en llegar con una carrera de Raheim Sanders. El duelo divisional tomó forma de inmediato, con dos ofensivas que intercambiaban golpes en un partido de mucho nervio y pocos errores en la primera mitad.

En el segundo cuarto, Joe Burrow encontró a Noah Fant en zona de anotación para recuperar la ventaja. Cleveland acortó distancia antes del descanso gracias a un gol de campo, manteniendo todo abierto con un 14-10 al llegar al medio tiempo. El partido se disputaba con gran intensidad, cada avance trabajado al máximo, con las defensivas obligando a las ofensivas a ejecutar con precisión.

El tercer cuarto trajo emociones fuertes cuando los Browns lograron adelantarse con un pase corto a Cedric Tillman, aunque el punto extra fallado los dejó con mínima ventaja.

La defensiva de Cincinnati apareció para recuperar el control con una intercepción que derivó en un gol de campo de Evan McPherson. Ese momento resultó clave para que los Bengals retomaran la iniciativa en un partido marcado por la paridad.

En el cierre, los Browns tuvieron oportunidades para llevarse el triunfo, pero fallaron en la ejecución al errar intentos cruciales de gol de campo.

La última esperanza se esfumó con una intercepción de la defensiva bengalí, que selló el resultado en favor de los visitantes. Con este 17-16, Cincinnati arranca con fuerza la temporada, mientras que Cleveland se marcha con la frustración de haber dejado escapar un duelo que parecía en sus manos.