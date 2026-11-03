Los Bears siguen imparables y le pegaron a los campeones en su casa

Hiram Marín

Los Chicago Bears vencieron 34-17 a los Seattle Seahawks en el Monday Night Football. La escuadra visitante dominó el juego ofensivo al acumular 363 yardas totales frente a las 252 de la escuadra local, e impuso condiciones con un plan agresivo y contundente.

Caleb Williams firmó una sólida actuación al mando del ataque de Chicago. Lanzó para 247 yardas sin intercepciones y conectó un pase de anotación con el receptor abierto Luther Burden III. Por su parte, D'Andre Swift se convirtió en la figura del juego terrestre: sumó 69 yardas en 27 acarreos y anotó tres touchdowns por tierra.

A Monday night hat trick for D'Andre Swift ? pic.twitter.com/eC4InNtpA3 — NFL Network (@nflnetwork) November 3, 2026

Del lado de Seattle, el quarterback Sam Darnold logró 188 yardas por aire, dos pases de anotación y una intercepción, aunque sufrió ante el acoso de la defensiva rival. Su principal socio fue el receptor abierto Jaxon Smith-Njigba, quien acumuló 118 yardas y un touchdown en seis recepciones, mientras que Cooper Kupp aportó la otra anotación local.

La defensiva de Chicago impuso condiciones en los momentos clave del encuentro. Las intervenciones de Montez Sweat y de Jeffery Simmons, quienes aportaron una captura cada uno, frenaron la remontada de Seattle y aseguraron el 34-17 definitivo.