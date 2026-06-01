Los Angeles Rams se refuerzan con Myles Garret

Alejandro Urtusuástegui

Los Angeles Rams adquirieron a Myles Garret mediante un intercambio con los Cleveland Browns. El actual Mejor Jugador Defensivo llega a una de las defensas más contundentes de la NFL.

El equipo angelino recibe al ala defensiva Myles Garret, mientras que los Browns reciben a Jared Verse, a una selección de primera ronda del Draft 2027, a otra de segunda ronda de 2028 y a una de tercera ronda de 2029.

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Garrett viene de romper el récord de capturas en una temporada (22.5) y se suma a esta línea defensiva que ya se había reforzado de forma agresiva tras adquirir al esquinero Trent McDuffie.

Con este movimiento, Los Angeles Rams refuerzan su famosa filosofía: "f them picks" (cambiar selecciones de Draft por estrellas probadas), como sucedió en 2021 con Matthew Stafford.