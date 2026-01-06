Los 49ers se visualizan derrotando a Philadelphia Eagles

EFE

Kyle Shanahan, entrenador de los San Francisco 49ers, confió este miércoles en que su equipo vencerá a los campeones Philadelphia Eagles a pesar de que cuentan con el genio defensivo de Vic Fangio.



"Vic siempre ha sido el mejor para mí. Es realmente bueno en su defensiva, tiene un esquema muy sólido que no necesita modificar mucho. Cambia naturalmente según cómo realiza sus coberturas, cómo hace sus frentes y cómo agrupa a su personal", afirmó el 'coach' de los gambusinos.

Shanahan elogió el trabajo del coordinador defensivo de los monarcas, que ayudó a los Eagles a triunfar en el Super Bowl LIX, y que será el principal reto a superar para San Francisco este domingo cuando los visiten en la ronda de comodines de la NFL.



Fangio es reconocido como uno de los mejores entrenadores defensivos de la liga. En 2024 firmó con los Eagles, que son dirigidos por Nick Sirianni, y en su primer año construyó una agresiva defensiva que fue determinante para levantar el trofeo Lombardi.



"Vic es un genio para captar lo que intentas hacer y para que te adaptes lo que él quiere. Me enfrenté a él varias veces antes de convertirme en entrenador principal, por eso lo respeto tanto, y durante ese proceso me he hecho su amigo", compartió Shanahan, quien es reconocido como uno de los entrenadores más creativos en ofensiva.



Los elogios del 'coach' de los 49res fueron recíprocos desde el entrenamiento de los Eagles, donde Fangio señaló que espera una partida de ajedrez ante su viejo amigo.

"Kyle tiene todo perfectamente integrado. Planea muchos buenos movimientos. Todo lo que hace tiene un propósito y lo planifica muy bien, como en un ajedrez. Cuenta con Brock Purdy que maneja bien la presión, Christian McCaffrey, un corredor de elite, cuenta con un buen grupo de receptores y tiene a George Kittle, un gran ala cerrada", destacó Fangio.



Desde 1951, Eagles y 49ers se han enfrentado 37 veces, San Francisco domina con 21 triunfos, 15 derrotas y un empate.



En playoffs han chocado en dos ocasiones; primero, en la ronda de comodines de 1996, en la que los gambusinos triunfaron 14-0; en la segunda, en el 2023, Philadelphia se impuso 31-7 en la final de la Conferencia Nacional.