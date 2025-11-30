Los 49ers obtuvieron un triunfo de oro en Cleveland

Hiram Marín

San Francisco logró una victoria clave en la búsqueda de entrar de manera directa a playoffs al imponerse 26-8 a Cleveland, en un duelo áspero dominado por el clima y la disciplina desde la caja de coacheo.

Los gambusinos respondieron con temple desde el inicio, manejando posesiones largas y evitando errores en un entorno que castigó cada detalle. Su control situacional definió el pulso del partido. Su constancia marcó la diferencia.

La defensa, aun disminuida por múltiples bajas, firmó una actuación notable ante Shedeur Sanders y compañía.

Shoutout to The Faithful! ❤️💛 pic.twitter.com/dRiixtslR0 — San Francisco 49ers (@49ers) November 30, 2025

Contuvieron rutas intermedias, redujeron opciones profundas y obligaron a los Browns a vivir al límite en cada serie. Cleveland encontró poco ritmo y menos espacio, atrapado entre presiones y coberturas disciplinadas. San Francisco impuso carácter y orden en cada drive.

En ofensiva, Christian McCaffrey fue el motor real del equipo: aportó 19 acarreos para 76 yardas y un touchdown terrestre, además de sumar recepciones clave para sostener series. Con su producción constante, los californianos mantuvieron el balón, desgastaron a la defensa rival y facilitaron que Brock Purdy administrara el encuentro con serenidad. La identidad del ataque se construyó alrededor de su equilibrio.

Con la derrota de los Rams ante Carolina, este triunfo adquiere un valor aún mayor en la carrera por la NFC Oeste.

La ruta hacia los playoffs se abre con más claridad para San Francisco, que sale de Cleveland fortalecido y con un impulso trascendental rumbo a diciembre. No sólo es una victoria más: es una demostración de que el cierre del calendario está plenamente bajo su control.