Los 49ers dieron detalles sobre el accidente de su entrenador en jefe

Redacción FOX Deportes

El entrenador en jefe de los San Francisco 49ers, Kyle Shanahan, sufrió un accidente automovilístico el pasado 14 de julio cerca de su domicilio en Palo Alto, California.

El choque ocurrió cerca de su residencia y requirió la intervención inmediata de los servicios de emergencia. Las autoridades locales informaron que el alcohol y las drogas quedaron completamente descartados como causantes del percance. Afortunadamente, el conductor del otro vehículo involucrado resultó completamente ileso tras la colisión.

Statement from the San Francisco 49ers. pic.twitter.com/13ugQr94bQ — San Francisco 49ers (@49ers) July 25, 2026

A causa del impacto, Shanahan sufrió la fractura de la nariz, tres costillas y una de sus manos. Asimismo, requirió más de 40 puntos de sutura en el rostro y presentó una conmoción cerebral severa. El estratega fue atendido en un hospital local donde permaneció varias horas antes de ser dado de alta. Actualmente continúa su proceso de sanación en su hogar junto a su familia.

Su presencia en el inicio del campamento de entrenamiento será de carácter limitado debido a los síntomas persistentes de la conmoción. Los médicos han establecido un protocolo gradual de evaluación antes de autorizar su regreso total a las actividades.

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La directiva de la franquicia enfatizó que el estado de salud y el bienestar del coach están por encima de todo. Shanahan participará paulatinamente en las reuniones conforme sus avances médicos lo permitan.

En este periodo, el asistente del entrenador en jefe, Chris Foerster, asumirá las funciones principales al frente del equipo. Foerster estará respaldado por los coordinadores ofensivo y defensivo durante las sesiones de práctica.

El gerente general John Lynch anticipó que el entrenador estará plenamente recuperado para el arranque de la campaña. Los 49ers tienen previsto abrir el calendario oficial de la NFL el 10 de septiembre ante Los Angeles Rams en Melbourne, Australia.