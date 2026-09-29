¡Locura por la NFL en México! Demanda por boletos rompe récord

Redacción FOX Deportes

La NFL regresa a México con un partido de temporada regular tras cuatro años de ausencia y la demanda por boletos para el gran partido ha roto récord.

Según las cifras de la boletera oficial, los aficionados mexicanos generaron una demanda estimada de 2.2 millones de boletos para el duelo que sostendrán los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.

El cálculo procede del promedio de 2.6 boletos promedio que cada aficionado compró multiplicado por los casi 834 mil que hicieron fila virtual para adquirir una entrada en la página oficial.

Esta cifra no tiene precedentes con las ediciones anteriores de partidos de la NFL en México de 2005, 2016, 2017, 2019 y 2022.

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Una vez finalizado el Mundial 2026, el Estadio Banorte (Azteca) volverá a abrir las puertas para un duelo de la liga más importante del mundo de Futbol Americano.

El duelo, que será el primer ‘Sunday Night’ que se dispute fuera de los Estados Unidos se celebrará el próximo 22 de noviembre.