Hiram Marín
Llegó el primer gran movimiento de 2026: Marvin Harrison Jr. va a los Texans
Los Arizona Cardinals lograron un acuerdo con Houston para canjear al receptor
Los Arizona Cardinals concretaron este domingo un acuerdo bomba para enviar al receptor Marvin Harrison Jr. a los Houston Texans. El canje incluye al egresado de Ohio State y una selección de séptima ronda del Draft de 2027 hacia el conjunto texano. A cambio, la franquicia de Arizona recibe una selección de segunda ronda y otra de sexta ronda para el reclutamiento de 2027.
La transacción responde a la necesidad de Houston por reforzar su cuerpo de receptores y dotar de más armas a la ofensiva. Por su parte, la directiva de Arizona prefirió recuperar capital de reclutamiento ante el estancamiento de la producción del receptor en su esquema. De esta forma, ambas organizaciones buscan reestructurar sus proyecciones de cara al futuro de la temporada.
El movimiento reúne de nueva cuenta a Harrison Jr. con el quarterback C.J. Stroud, con quien formó una dupla explosiva durante su etapa colegial. con los Buckeyes. En Houston confían en que la química previa entre ambos ayude a detonar el máximo potencial del receptor de 23 años. A su vez, complementará a Nico Collins en un ataque aéreo que busca consolidarse como uno de los más peligrosos.
Con este traspaso, Arizona da la vuelta a la página tras haber seleccionado a Harrison Jr. en el reclutamiento de 2024. El egresado colegial intentará revitalizar su carrera bajo un nuevo sistema que aproveche sus cualidades físicas. Para los Texans, la llegada de un talento de primera ronda por una selección de segunda representa una apuesta de alto rendimiento a mediano plazo.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT