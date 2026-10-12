Le salió barato: solo un juego de suspensión para Dre Greenlaw

Hiram Marín

El defensivo de los San Francisco 49ers, Dre Greenlaw, perdió la cabeza y le lanzó un cabezazo con el casco puesto al jugador de los Seattle Seahawks, Ernest Jones IV, afortunadamente no pasó a mayores, pero pudo haber sucedido algo muy grave.

Greenlaw fue expulsado y aunque se esperaba una severa sanción, este lunes se dio a conocer que el linebacker del conjunto gambusino, solo recibirá un partido de suspensión por sus actos en el terreno de juego.

#49ers Dre Greenlaw, who was ejected from Sunday’s game against the #Seahawks has been suspended one game. Greenlaw head-butted Ernest Jones IV. pic.twitter.com/unbkU2BVKo — Ian Rapoport (@RapSheet) October 12, 2026

En su informe, la liga describió la expulsión y la aplicación del reglamento sobre el jugador de San Francisco:

"Durante el segundo cuarto, Greenlaw usó su casco para propinarle un cabezazo a Ernest Jones IV de Seattle, quien no llevaba puesto su casco, violando la Regla 12, Sección 3, Artículo 1, la cual se aplica a 'cualquier acto que vaya en contra de los principios de deportividad generalmente entendidos'."