Lamar Jackson sigue lastimado y no jugará ante los Browns en la Semana 5

Hiram Marín

Lamar Jackson no se ha recuperado y causará baja por segundo partido consecutivo, de acuerdo a lo informado por el head coach de los Baltimore Ravens, Jesse Minter, quien informó que Tyler Huntley será titular en el juego ante los Cleveland Browns.

Jackson, quien sufrió un esguince en el tobillo izquierdo, no pudo entrenar normalmente durante la semana, por lo que tendrá cumplir una nueva semana sin participación en el emparrillado y su situación, aunque no es grave, sí ha comenzado a preocupar.

Coach Minter with status updates on QB Lamar Jackson, C Cam Jurgens and TE Matt Hibner pic.twitter.com/ROG6unsC2e — Baltimore Ravens (@Ravens) October 16, 2026

La lesión de Lamar Jackson se produjo durante la Semana 4, cuando los Ravens enfrentaron a los Tennessee Titans. El ala defensiva de los Titans, Jermaine Johnson II cayó sobre su tobillo, por lo que tuvo que salir del campo en el primer cuarto.

El cuerpo médico de Baltimore ha intensificado la recuperación de Jackson, sin embargo, este viernes se hizo oficial que continuará por lo menos una semana más fuera de circulación.

Afortunadamente para los Ravens, Tyler Huntley ha cumplido desde la línea de golpeo. En la victoria 30-23 sobre Atlanta, completó 24 de 32 pases para un total de 201 yardas y dos envíos de anotación, además de 6 acarreos para 20 yardas y un touchdown personal.