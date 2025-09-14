Lamar Jackson sigue en 'Modo MVP'

Redacción FOX Deportes

Lamar Jackson brilló este domingo en la victoria de los Ravens sobre los Cleveland Browns por 41-17. El quarterback fue el motor ofensivo al lanzar 4 pases de anotación y acumular 225 yardas por aire, con una precisión superior al 65%. Su actuación fue tan dominante que no necesitó cargar con el juego terrestre, limitándose a 13 yardas por tierra mientras castigaba a la defensa rival con sus envíos.

Jackson mostró temple en los momentos de presión, conectando un pase largo con DeAndre Hopkins que cambió el rumbo del encuentro en el tercer cuarto. Después encontró en dos ocasiones a Devontez Walker en la zona de anotación, consolidando una ventaja que ya fue inalcanzable para Cleveland. Cada serie ofensiva que lideró se caracterizó por ritmo, claridad y confianza, lo que mantuvo a la defensiva de los Browns siempre a contracorriente.

El pasador de Baltimore cerró el partido con un rating de 128.6, una cifra que refrenda por qué es actualmente el quarterback con el promedio de rating más alto en la historia de la NFL. Esa marca individual lo distingue de inmediato frente a otros grandes nombres, pues refleja consistencia, precisión y capacidad para tomar decisiones que maximizan cada jugada sin arriesgar de más.

Más allá de los números, Jackson dejó la impresión de estar en total control del emparrillado. Con liderazgo, inteligencia y eficacia, comandó a los Ravens hacia un triunfo divisional sólido que refuerza sus aspiraciones. Su capacidad de combinar espectáculo con eficiencia lo mantiene no solo como el referente de Baltimore, sino también como uno de los talentos más determinantes de toda la liga.