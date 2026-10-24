Lamar Jackson, fuera de circulación por tercer partido consecutivo

Hiram Marín

Las esperanzas de los aficionados de los Baltimore Ravens se habían elevado considerablemente a lo largo de esta semana.

El estelar quarterback Lamar Jackson regresó a los entrenamientos de manera limitada, lo que generó optimismo sobre su posible reaparición.

Sin embargo, tras evaluar las sensaciones en su tobillo, el panorama cambió radicalmente para el conjunto de Baltimore.

Lamar on his injury originally: pic.twitter.com/rGEzmPLJ51 — Baltimore Ravens (@Ravens) October 23, 2026

Este sábado se confirmó oficialmente la decisión de que el pasador no estará disponible para el encuentro frente a los Bengals.

Esta baja representa su tercera ausencia consecutiva debido a la lesión sufrida semanas atrás en el emparrillado.

El staff de coacheo optó por la prudencia ante las molestias que aún persisten al momento de realizar sus habituales desplazamientos.

Lamar Jackson sigue lastimado y no jugará ante los Browns en la Semana 5 El quarterback titular de los Ravens será nuevamente sustituido por Tyler Huntley

Ante este panorama, Tyler Huntley se mantendrá nuevamente bajo los controles de la ofensiva en este importante duelo divisional.

Los Ravens buscarán superar la ausencia de su máxima figura mientras el pasador continúa con su proceso de recuperación médica.