La NFL suspendió a directivo de Cardinals por violar política de apuestas

Redacción FOX Deportes

La NFL suspendió de manera indefinida a Ryan Gold, director de scouteo colegial de los Arizona Cardinals. La sanción entra en vigor de forma inmediata tras confirmarse la violación a las políticas de apuestas.

La liga oficializó el castigo este viernes tras concluir una detallada investigación sobre el directivo. El empleado, quien sumaba 13 temporadas en la organización, mantiene el derecho de apelar la resolución.

NFL suspends Cardinals personnel executive Ryan Gold indefinitely for violating league's gambling policyhttps://t.co/NPZ00QihX4 — Around The NFL (@AroundTheNFL) July 17, 2026

Las indagatorias determinaron que Gold compartió información confidencial y reservada de la franquicia. Dichos datos internos estaban estrictamente relacionados con las selecciones del equipo para el Draft de 2026.

Además de la filtración, el directivo realizó apuestas combinadas en compromisos de futbol americano. Las operaciones monetarias incluyeron partidos tanto de la propia NFL como del circuito colegial estadounidense.

El reglamento institucional prohíbe de forma estricta que el personal participe en cualquier tipo de apuestas. A pesar de la falta, la oficina del comisionado aclaró que el desarrollo de los juegos no sufrió alteraciones.

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No existen indicios de que la integridad competitiva de los emparrillados fuera comprometida por estas acciones. La liga reiteró que aborda con máxima severidad cualquier infracción que vulnere la transparencia del deporte.

Por su parte, la directiva de Arizona manifestó su total respaldo a la determinación tomada por las autoridades. La organización colaboró de lleno en la revisión y aclaró que se trata de un incidente completamente aislado.