La NFL incrementó el tope salarial de los equipos para 2026

Redacción FOX Deportes

La NFL dio a conocer este viernes un nuevo incremento en su tope salarial de cara a la próxima temporada. El límite quedó fijado en 301.2 millones de dólares por equipo, una cifra inédita para la liga. Por primera vez, el techo de gasto supera la barrera de los 300 millones. El anuncio confirma la fortaleza financiera de la liga.

El nuevo tope representa un aumento de 22 millones de dólares en comparación con el límite de la temporada anterior. Este ajuste responde directamente al crecimiento de los ingresos ligados a derechos de televisión, patrocinios y plataformas digitales. El modelo de reparto establecido en el convenio colectivo volvió a reflejar ese crecimiento. La tendencia ascendente se mantiene sin interrupciones.

Con el número ya definido, las franquicias pueden planear con mayor certeza la agencia libre y las extensiones contractuales. El margen adicional permite maniobras más amplias en la retención de talento y la firma de refuerzos. Al mismo tiempo, obliga a una mejor administración en equipos con compromisos elevados. El inicio del nuevo año de liga marcará el ritmo de esos movimientos.

Este incremento consolida una evolución notable del tope salarial en los últimos años. No hace mucho, el límite se encontraba por debajo de los 210 millones de dólares, una distancia que hoy parece lejana. El crecimiento económico de la liga se refleja de forma directa en el campo. El tope de 2026 se convierte así en un nuevo punto de referencia histórico.