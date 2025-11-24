La mentalidad de mi padre me llevó a ser titular en la NFL: Shedeur Sanders

EFE

Shedeur Sanders, novato de 23 años, aseguró que la mentalidad que le transmitió su padre Deion lo llevó a pasar de ser la última opción a ser anunciado este lunes como el quarterback titular de los Cleveland Browns.

"Fui seleccionado en la quinta ronda. Todos me descartaron al menos cinco veces. Es parte del juego, pero estoy agradecido por donde estoy ahora. Mi padre quería que tuviera ese espíritu desde chico, esa mentalidad de adaptación, de no darse por vencido; me enseñó a jugar por amor a este deporte", afirmó el joven pasador.

Browns HC Kevin Stefanski says Shedeur Sanders will start Week 13. pic.twitter.com/JXMPuW7OVh — NFL (@NFL) November 24, 2025

Shedeur es hijo de Deion Sanders, miembro del Salón de la Fama, campeón en los Super Bowls XXIX y XXX y actual entrenador de los Colorado Buffaloes, con los que su hijo destacó en el fútbol americano colegial en 2023 y 2024.

El chico era uno de los favoritos para ser reclutado en uno de los primeros lugares del Draft de abril pasado, pero su carácter extrovertido fue calificado como arrogancia, entre los cazadores de talentos de los equipos de la NFL, algo que provocó que su elección se retrasara hasta el lugar 144 de la quinta ronda.