Kyler Murray no evadió el protocolo de conmoción

Hiram Marín

El equipo médico de los Minnesota Vikings determinó que el quarterback Kyler Murray se mantendrá en el protocolo de conmoción. A pesar de mostrar avances positivos en su recuperación durante la semana, el jugador no logró obtener el alta definitiva.

El entrenador en jefe Kevin O'Connell confirmó que Murray fue descartado oficialmente para el próximo compromiso tras agotar los plazos reglamentarios. La decisión institucional priorizó la salud del jugador, optando por no apresurar su retorno a los emparrillados bajo ningún tipo de riesgo.

The #Vikings have ruled out QB Kyler Murray (concussion). Carson Wentz gets another start. pic.twitter.com/DqGMwkdCq3 — Ian Rapoport (@RapSheet) September 18, 2026

Ante la baja confirmada de su pasador titular, la gerencia y el cuerpo técnico resolvieron otorgarle la responsabilidad ofensiva a Carson Wentz. El veterano QB asumirá la conducción desde el inicio del encuentro frente a los Chicago Bears tras una sólida semana de entrenamientos.

Por su parte, la estructura del roster se modificará temporalmente para este enfrentamiento divisional de la temporada regular dentro de la conferencia. J.K. McCarthy ascenderá formalmente como el quarterback suplente principal en la banca, listo para encarar el reto del fin de semana.