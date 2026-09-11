Kyle Shanahan firmó extensión multianual con los 49ers

Hiram Marín

La victoria de los San Francisco 49ers sobre Los Angeles Rams fue el momento propicio para el coach Kyle Shanahan para celebrar la importante extensión de contrato multianual a la que llegó con el conjunto californiano.

Shanahan, quien sufrió un accidente en mayo y poco a poco luce más recuperado, ya había firmado en 2023 un acuerdo que le daba continuidad a su relación con los Niners hasta 2027 y aunque no se reveló de cuantos años fue el nuevo, lo más probable es que sea hasta 2031.

Report: Niners give HC Kyle Shanahan multiyear contract extensionhttps://t.co/Lx5G7iW7sy — Around The NFL (@AroundTheNFL) September 11, 2026

De acuerdo a varios reportes, con el nuevo acuerdo el nuevo salario de Shanahan rondaría los 14 millones de dólares anuales, lo que lo convierte en uno de los entrenadores en jefe mejor pagados de la liga, junto con Andy Reid, Sean Payton y Jim Harbaugh.

El coach Shanahan, quien llegó a San Francisco en la Temporada 2017 ha llevado a dos Super Bowls al conjunto gambusino y cuenta con un récord en temporada regular de 83 victorias y 67 derrotas, mientras que en playoffs ha ganado 9 partidos y ha perdido 5.