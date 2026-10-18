Josh Allen puso su toque de magia con un pase de otro mundo

Hiram Marín

La magia e improvisación de Josh Allen quedaron plasmadas en un pase impresionante ante la presión defensiva de Las Vegas Raiders. En plena ejecución, el pasador de Buffalo extendió la jugada al límite sobre la línea de banda y, al quedar acorralado por el estelar defensivo Maxx Crosby, soltó un envío elevado sobre la marca del rival.

La espiral superó la cobertura para encontrar completamente libre a su ala cerrada Dawson Knox en la zona de anotación.

JOSH ALLEN DOING JOSH ALLEN THINGS!!!!



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El envío de dos yardas hacia Knox significó el touchdown que destrabó el encuentro y puso en ventaja a los Bills. La recepción, con el punto extra, le dio la delantera momentánea Buffalo 23-13.