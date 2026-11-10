Jordan Davis pasa de los Eagles a los Jaguars en 'monstruosa' transacción

Hiram Marín

Los Jacksonville Jaguars acordaron un traspaso importante para adquirir al tacle defensivo Jordan Davis procedente de los Philadelphia Eagles. El movimiento se concretó a cambio de una selección de primera ronda del draft de 2027 y una selección de segunda ronda del draft de 2029.

Durante su etapa inicial con el equipo de Philadelphia, el liniero defensivo se consolidó como una pieza fundamental en las trincheras. Su rendimiento físico y capacidad para frenar el juego terrestre ayudaron al equipo a conseguir el campeonato en el Super Bowl LIX.

TRADE: Jaguars acquiring DT Jordan Davis from Eagles for 2027 first-round pick, 2029 second-round pick. (via @AdamSchefter) pic.twitter.com/B8ZwKsLiEn — NFL (@NFL) November 9, 2026

Para la franquicia de Jacksonville, la llegada de este dominante jugador representa un impulso defensivo de categoría en la mitad de la temporada. La gerencia apostó fuerte entregando selecciones colegiales muy valiosas con el firme objetivo de blindar su línea defensiva.

Por su parte, los Eagles obtienen un importante capital futuro en selecciones del draft para continuar reestructurando su plantilla. Mientras tanto, Jordan Davis se prepara para asumir un nuevo rol protagonista dentro de la defensiva del equipo de Florida.