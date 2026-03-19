Joe Burrow quiere estar en Los Angeles 2028

Redacción FOX Deportes

Con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 a casi dos años de presentar el flag football por primera vez, el quarterback titular de los Cincinnati Bengals, Joe Burrow, dejó claro que le gustaría impulsar el crecimiento de este deporte.

“Siempre he querido jugar en los Juegos Olímpicos”, dijo Burrow esta semana en la conferencia de prensa del Fanatics Flag Football Classic, vía Dave Clark del Cincinnati Enquirer. “Nunca había practicado necesariamente un deporte olímpico antes, así que cuando se anunció esto, me emocioné bastante.

“La oportunidad de ganar una medalla de oro es algo en lo que he pensado —un momento así— durante mucho tiempo, desde que era niño. Creo que sería algo muy especial”.

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Burrow, de 29 años, es una de varias estrellas de la NFL que competirán el sábado en el Fanatics Flag Football Classic, un evento que fue reubicado de Arabia Saudita a Los Angeles en medio de la guerra en Irán.

El enfrentamiento del evento incluye a la selección nacional de Estados Unidos y a dos equipos conformados por jugadores actuales y retirados de la NFL, Wildcats FFC y Founders FFC. Tanto Wildcats FFC como Founders FFC se enfrentarán al equipo estadounidense de flag football en un formato de torneo todos contra todos, cinco contra cinco.

Wildcats FFC será capitaneado por el quarterback de los Washington Commanders, Jayden Daniels, junto con Burrow, y tendrá a Kyle Shanahan como entrenador en jefe. Por su parte, Founders FFC contará con Tom Brady y el quarterback de los Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, con Sean Payton dirigiendo desde la banda.

Aún no está claro si Burrow competirá en el flag football de 2028, pero el evento de Fanatics del sábado ofrece un pequeño adelanto.