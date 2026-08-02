Jadeveon Clowney regresa con los Houston Texans

Redacción FOX Deportes

Jadeveon Clowney concretó su regreso a los Houston Texans tras firmar por un año y un monto base de 5.5 millones de dólares, el cual podría alcanzar hasta 8 millones con incentivos.

El defensivo volvió a la franquicia donde inició su carrera tras pasar siete temporadas alejado de la organización. Su llegada reforzó una línea defensiva que buscaba mayor profundidad y veteranía para la campaña.

El cazador de quarterbacks llegó a la NFL como la primera selección del Draft 2014 con los Texans. En su primera etapa de cinco años acumuló 29 capturas de quarterback y logró tres invitaciones al Pro Bowl.

Posteriormente comenzó un recorrido por varias franquicias de la liga antes de sellar su retorno al equipo que lo reclutó profesionalmente.

En sus etapas recientes militó con equipos como Baltimore, Carolina y Dallas, donde registró 9.5 capturas en 2023 y 8.5 en la última campaña. En total sumó 153 partidos disputados, 66.5 capturas y 450 tacleadas en la liga. A sus 33 años aportó su experiencia para fortalecer la rotación defensiva del conjunto texano.