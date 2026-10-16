J.K. Dobbins, el auténtico 'caballo de batalla' de Denver

Hiram Marín

J.K. Dobbins tuvo un a excelsa actuación frente a la defensiva de los Seattle Seahawks, con 17 acarreos para 41 yardas por tierra y tres recepciones.

Aunque la línea defensiva rival apretó los espacios a lo largo de la noche, el corredor de Denver fue fundamental para establecer el ritmo físico de la ofensiva en los momentos de mayor compromiso.

La jugada más destacada del egresado de Ohio State llegó en la primera mitad, cuando coronó una larga serie ofensiva de 16 jugadas con un acarreo de cuatro yardas directo a las diagonales.

Denver mostró otra cara y fue superior a los Seahawks Aunque titubearon al final y se fueron a Tiempo Extra, los Broncos vencieron a Seattle

A lo largo del encuentro, Dobbins también mostró potencia al romper tacleos en momentos apretados, con un acarreo de 16 yardas en el que arrastró defensivos para mover las cadenas e internar a su equipo en territorio enemigo. Sus acarreos entre los tacles permitieron consumir el reloj de posesión y mantener balanceado el esquema del quarterback Bo Nix.

La aportación de Dobbins sirvió como el ancla del ataque terrestre para abrir la puerta al gol de campo decisivo de Wil Lutz y amarrar el triunfo 17-14.