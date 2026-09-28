Inoportuna y dolorosa lesión de Baker Mayfield

Redacción FOX Deportes

El quarterback de los Tampa Bay Buccaneers, Baker Mayfield, sufrió una severa lesión este domingo. El jugador sufrió una dislocación en el pulgar de su mano derecha, la cual utiliza para lanzar el balón.

El contratiempo afectó de forma directa al pasador titular en la recta final del partido ante los Minnesota Vikings y de inmediato encendió las alarmas entre todos los miembros de la franquicia de Florida.

#Bucs QB Baker Mayfield dislocated his right thumb, per coach Todd Bowles. MRI tomorrow. But likely to miss time. pic.twitter.com/U5jZKK1oQ8 — Ian Rapoport (@RapSheet) September 27, 2026

.El incidente ocurrió durante las acciones del último cuarto del, en el marcador final favoreció a los Vikings con un resultado de 23-16.

El golpe le impidió a Mayfield seguir al frente de la ofensiva en los minutos más críticos del enfrentamiento y su salida complicó cualquier intento de remontada para la escuadra de Tampa Bay.

Tras el impacto, los gritos de dolor del jugador fueron captados en vivo por la transmisión de televisión. Mayfield tuvo que abandonar el terreno de juego para recibir la atención del personal de salud.

Baker Mayfield headed to the locker room after an apparent injury ? pic.twitter.com/E4Kcyclbcn — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) September 27, 2026

En la banca fue examinado por los médicos mientras mostraba claros gestos de molestia e incomodidad. El cuerpo médico priorizó inmovilizar la mano afectada para evitar un daño adicional en la articulación.

El entrenador en jefe de los Buccaneers, Todd Bowles, confirmó al término del encuentro el diagnóstico inicial de la dislocación.

Mayfield será sometido a una resonancia magnética para evaluar si existen lesiones adicionales de gravedad. Los primeros reportes estiman que el quarterback se perderá varios encuentros de la temporada.