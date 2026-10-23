Gran noticia para los Buccaneers: Baker Mayfield, listo para regresar

Hiram Marín

Baker Mayfield se encuentra listo para regresar a la titularidad con los Tampa Bay Buccaneers tras superar una molestia física que lo mantuvo al margen de los emparrillados durante tres encuentros de la temporada regular de la NFL.

El entrenador en jefe Todd Bowles, confirmó que el lanzador evolucionó de manera positiva a lo largo de la semana de entrenamientos y demostró estar en condiciones óptimas para tomar nuevamente el control de la ofensiva del equipo.

Buccaneers QB Baker Mayfield (right thumb) will play vs. Panthers after three-game absence. pic.twitter.com/qVgsdaIcgz — NFL (@NFL) October 23, 2026

El quarterback sufrió una luxación en el pulgar de su mano hábil durante la Semana 3 del campeonato, lo que obligó al cuerpo médico a dejarlo fuera de acción. Durante estas tres semanas de inactividad, Mayfield cumplió con un riguroso proceso de rehabilitación diario enfocado en recuperar la fuerza de su mano. La gran incógnita era si el jugador lograba agarrar y soltar el balón con comodidad para poder ejecutar sus pases sin mayores complicaciones sobre el terreno de juego.

Durante la ausencia de Mayfield, el QB novato Jalon Daniels tomó la titularidad para cubrir la vacante bajo el centro en los compromisos recientes. A pesar de los esfuerzos del joven pasador por mantener competitivo al ataque, la franquicia sintió la falta de liderazgo y la experiencia en la toma de decisiones que aporta Mayfield en los momentos clave de cada partido.

Inoportuna y dolorosa lesión de Baker Mayfield El quarterback de los Tampa Bay Buccaneers será sometido a una resonancia electromagnética

Con su vuelta confirmada para el duelo divisional frente a los Carolina Panthers, la franquicia de Tampa Bay busca un impulso anímico para corregir el rumbo de su temporada. Mayfield expresó su entusiasmo por volver al campo junto a sus compañeros y reasumir el liderazgo de una escuadra que necesita sumar victorias para mantenerse con vida en la lucha de su división.