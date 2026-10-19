Golpe de autoridad: los Bills imponen sus condiciones ante Raiders

Hiram Marín

Las Vegas fue testigo de un duelo electrizante en el que Buffalo logró imponerse 33-30 a los Raiders en el Allegiant Stadium. Los Bills firmaron su quinta victoria de la campaña regular en un choque definido por el intercambio de golpes ofensivos y la frialdad en la ejecución durante el momento definitivo del encuentro.

Josh Allen tuvo una actuación destacada al registrar 255 yardas por aire y dos pases de anotación. El espigado quarterback conectó lanzamientos a la zona prometida con Keon Coleman y Khalil Shakir, mientras que el corredor James Cook complementó el ataque terrestre con un touchdown vital para sostener el ritmo anotador de la escuadra visitante.

Por parte de los Raiders, Kirk Cousins intentó mantener a flote a la ofensiva local con 313 yardas aéreas y dos disparos de anotación hacia Tre Tucker. A pesar de los esfuerzos de la escuadra de Las Vegas por remontar en el último cuarto, la intercepción sufrida por el pasador negro y plata inclinó la balanza defensiva del lado neoyorquino.

La diferencia definitiva llegó desde la pierna del pateador Tyler Bass, quien convirtió cuatro goles de campo clave para asegurar la victoria. Con este triunfo como visitantes, los Bills afianzaron su marca en 5-1 para mantenerse en la cima de su división, mientras los Raiders cayeron a un récord de 3-3.