George Kittle pidió que se mantenga el césped natural en los estadios de NFL

Hiram Marín

El ala cerrada de los 49ers, George Kittle, alzó la voz este domingo en redes sociales tras asistir a la final del Mundial entre España y Argentina en el New York/ New Jersey Stadium.

El jugador de los gambusinos cuestionó por qué los recintos con pasto sintético sí instalaron césped natural temporal para el torneo de futbol y no lo hacen permanentemente para la NFL.

Grass still looks great! Let’s use grass instead of turf @NFL !! Please? Thanks guys! pic.twitter.com/1iS8Jf2zPX — George Kittle (@gkittle46) July 19, 2026

El jugador reiteró que cerca del 92% de los deportistas prefieren el terreno natural por el desgaste y dolor que el pasto artificial provoca en articulaciones.

Los jugadores aseguran que mantener superficies sintéticas responde únicamente a un factor de ahorro económico por parte de los dueños para reducir costos. Para Kittle, es momento de que la liga realice una inversión real en la salud de los profesionales.

Esta movilización se suma al reclamo histórico de múltiples figuras que están cansadas de jugar en césped artificial por provocar más lesiones.

En temporadas recientes, estrellas como el receptor Davante Adams y el pasador Aaron Rodgers han sido sumamente vocales contra estas superficies rígidas. Los atletas asocian directamente el terreno sintético con un mayor riesgo de sufrir rupturas de ligamentos y tendón de Aquiles.

Grass looks great at MetLife! Can we keep it that way @NFL ?? Would appreciate it thanks pic.twitter.com/ZJAJtbqwF7 — George Kittle (@gkittle46) July 19, 2026

Ante la presión por el Mundial de futbol, dueños como Jerry Jones de los Cowboys se resisten al cambio definitivo por el costo financiero.

Sin embargo, el sindicato de jugadores planea utilizar la transición de la FIFA como la prueba definitiva de que protegerlos es viable. Mientras el debate continúa, las figuras de la liga exigen dejar de jugar sobre plástico por mera comodidad económica.