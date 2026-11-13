Fernando Mendoza será titular con los Raiders ante Seattle

Redacción FOX Deportes

La partida de Kirk Cousins rumbo a los Minnesota Vikings transformo por completo el panorama de la franquicia. La directiva y el staff de coacheo decidieron abrirle la puerta de inmediato al novato Fernando Mendoza.

El quarterback ganador del trofeo Heisman y campeón del futbol americano colegial con los Indiana Hoosiers, asumirá la titularidad este fin de semana en el duelo contra los Seattle Seahawks.

The Fernando Mendoza era has begun in Las Vegas. pic.twitter.com/oMYfJbD140 — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) November 13, 2026

La gerencia negro y plata confía en la madurez y en el crecimiento demostrado por el ex jugador universitario durante los entrenamientos diarios. El primer pick global del Draft de la NFL de 2026 tendrá una prueba de máxima exigencia en su debut como estelar.

Los Raiders recibirán a Seattle sabiendo que se enfrentarán a una de las defensas más sólidas de toda la liga. El entrenador Klint Kubiak respaldó públicamente al joven pasador tras confirmar que completó un proceso sobresaliente de adaptación.

Week 10 bold predictions: Fernando Mendoza shines in starting debut; Chargers earn first win!https://t.co/GdsmljAuOa — Around The NFL (@AroundTheNFL) November 13, 2026

Las Vegas marcha con un récord de cuatro victorias y cinco derrotas en lo que va de la campaña actual. El ingreso del pasador de origen cubano busca inyectar una dinámica renovada a la ofensiva y corregir los baches mostrados en las semanas previas.

La afición de los Raiders espera que su QB responda con inteligencia y temple frente a los actuales campeones. El emparrillado dictará si el futuro proyectado para la institución comienza a dar frutos desde este mismo domingo.