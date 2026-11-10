Espectacular regreso de Commanders les devolvió la vida

Hiram Marín

El Thursday Night Football de este 13 de noviembre entregó una auténtica batalla divisional en el MetLife Stadium, en la que los Washington Commanders sacaron la casta para superar por 24-21 a unos combativos New York Giants.

El encuentro mantuvo a los aficionados al filo de la butaca debido a los constantes intercambios de golpes y a la urgencia de ambos equipos por sumar un triunfo vital en la apretada NFC Este.

FINAL: Commanders get a massive win on the road. pic.twitter.com/XwimGeUPTj — NFL (@NFL) November 13, 2026

A pesar de haber cometido un par de intercepciones previas que complicaron el panorama, Jayden Daniels se vistió de héroe absoluto en el momento de mayor presión. Cuando el reloj agonizaba a solo 49 segundos del final del último cuarto, el pasador encontró a Stefon Diggs en una jugada clave que el receptor convirtió en una escapada explosiva de 32 yardas hasta la zona prometida para firmar la voltereta definitiva.

Con la ventaja en el marcador por 24-21, los Giants tuvieron una última oportunidad en los brazos de su ofensiva para buscar la respuesta milagrosa, pero la defensiva visitante cerró la puerta de tajo.

El experimentado Rasul Douglas leyó con maestría las intenciones del quarterback local y le dio carpetazo al partido con una intercepción en territorio propio que congeló el reloj y sepultó las esperanzas de remontada en Nueva York.

Gracias a este sufrido triunfo a domicilio, los Commanders frenan su mala racha y colocan su registro en 3-5-1, con el que mantienen viva la temporada y además vencieron en la serie directa a su acérrimo rival divisional.

Por su parte, los Giants de John Harbaugh dejan escapar una oportunidad inmejorable en casa para afianzarse en la cima, al quedar con marca de 5-3-1 y con la urgencia de corregir detalles de cara a la segunda mitad del calendario.