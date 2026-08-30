Es oficial: Odell Beckham Jr. jugará la temporada 2026 de la NFL

Redacción FOX Deportes

Odell Beckham Jr. ha asegurado oficialmente su lugar en el roster de 53 jugadores de los New York Giants para esta temporada.

Su regreso a la franquicia que lo reclutó en el draft marca uno de los movimientos más interesantes de este verano. El entrenador en jefe John Harbaugh dejó muy claro que el veterano debía ganarse su puesto sin recibir ningún trato preferencial.

Gracias a su capacidad para crear separación y mantenerse sano en los entrenamientos, el receptor logró convencer al exigente cuerpo técnico.

Este sorpresivo logro es especialmente significativo considerando que el receptor estuvo alejado de la liga durante toda la campaña de 2025. Antes de esta prolongada inactividad, su último equipo oficial fueron los Miami Dolphins, franquicia con la que participó durante la temporada 2024.

Odell Beckham Jr. is making the Giants’ 53-man roster, per multiple reports pic.twitter.com/BSrA0ohg0I — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) August 30, 2026

Tras no encontrar acomodo en el año anterior, muchos analistas pensaron que su brillante carrera profesional había llegado a su fin definitivo. Sin embargo, su férrea disciplina física le permitió presentarse en excelente forma para soportar las exigencias de un campamento completo.

El panorama de los receptores abiertos en la ciudad de Nueva York cambió drásticamente tras la lamentable lesión de Calvin Austin III.