El dilema que dejó el Mundial en la NFL: ¿césped natural o artificial?

Hiram Marín

La finalización del Mundial de Futbol 2026 dejó en evidencia la viabilidad de instalar césped natural en estadios de la NFL que habitualmente usan superficie sintética.

Durante el torneo internacional, recintos de la liga transformaron sus terrenos para cumplir con la exigencia reglamentaria impuesta por la FIFA. Sin embargo, con el reinicio próximo de la temporada de futbol americano, varias de estas sedes han vuelto a retirar el pasto natural para reinstalar el pasto artificial.

Grass still looks great! Let’s use grass instead of turf @NFL !! Please? Thanks guys! pic.twitter.com/1iS8Jf2zPX — George Kittle (@gkittle46) July 19, 2026

Este repentino cambio ha generado una profunda frustración entre los atletas profesionales, quienes ven cómo la infraestructura técnica cambia según el evento.

Las estadísticas de la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA) reflejan que el 92% de los jugadoes prefiere competir sobre césped natural. Los análisis médicos de la liga demuestran una tasa significativamente mayor de lesiones sin contacto en extremidades inferiores sobre césped artificial.

La falta de amortiguación en las superficies sintéticas provoca que los tacos del calzado se atoren al cambiar de dirección violentamente. A pesar de la contundencia de los datos médicos presentados por la unión de jugadores, la dirección de la liga mantiene el uso del césped sintético en una gran cantidad de estadios.

Diversas figuras de la liga han alzado la voz públicamente exigiendo el cambio permanente hacia la superficie natural. El tacle ofensivo David Bakhtiari criticó duramente a la NFL tras la lesión del quarterback Aaron Rodgers, señalando la doble moral de instalar césped para la FIFA y no para sus propios atletas.

George Kittle pidió que se mantenga el césped natural en los estadios de NFL El tight end de los 49ers estuvo presente en la final del Mundial entre España y Argentina



Asimismo, el ala cerrada George Kittle aprovechó la condición del campo del MetLife Stadium durante el Mundial para pedir abiertamente mantener el pasto natural. Otros jugadores estrella como Caleb Williams y Laremy Tunsil se unieron activamente a la campaña #worththecost promovida por el sindicato.

Para los propietarios de las franquicias, la controversia responde principalmente a un dilema económico y operativo. El mantenimiento del césped natural requiere inversiones constantes, sistemas de iluminación especializados y costosos procesos de conservación.

Por el contrario, el césped artificial resulta mucho más económico de mantener y ofrece una mayor versatilidad para albergar conciertos u otros eventos multitudinarios. Esta prioridad financiera de los dueños contrapone el beneficio comercial de los estadios con las demandas de salud y seguridad de los jugadores.