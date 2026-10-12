Dramática victoria de los Bills en tiempo extra del MNF

Hiram Marín

Los Buffalo Bills derrotaron 37-34 a Los Angeles Rams en un vibrante Monday Night Football disputado en el SoFi Stadium. El encuentro cumplió con creces las expectativas y ofreció un duelo de alto voltaje ofensivo que se definió en tiempo extra.

Josh Allen encabezó la victoria con una actuación descomunal, al lanzar 210 yardas acumular 121 yardas por tierra, un touchdown terrestre y otro por aire. La ofensiva de Buffalo encontró el equilibrio necesario para contrarrestar los embates de un rival divisional de gran jerarquía.

Por los Rams, Matthew Stafford sostuvo a su equipo con tres pases de anotación, conectando en momentos cumbre con Puka Nacua y Davante Adams para nivelar las acciones hacia el cierre del cuarto periodo. El intercambio de liderazgos mantuvo a los aficionados al filo de la butaca durante toda la segunda mitad.

La definición llegó en la prórroga, cuando Greg Rousseau bloqueó un intento de gol de campo de los Rams que les daba la victoria. Poco después, Tyler Bass conectó un gol de campo de 45 yardas para sellar el dramático triunfo de los Bills en territorio californiano.