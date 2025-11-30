Denver tuvo mejor fortuna y se llevó un épico encuentro

Hiram Marín

El partido terminó de forma épica: Washington, en la última jugada, decidió jugársela por dos puntos para ganar, pero la defensa de Denver respondió con un muro impenetrable. La conversión fue detenid, Nik Bonitto bloqueó el pase de Marcus Mariota y los Broncos aseguraron un triunfo dramático 27-26.

En el tiempo extra, los Broncos tomaron el control con una serie eléctrica que comenzó con un pase profundo de Bo Nix a Evan Engram para 41 yardas. Ese envío los dejó en posición ideal y, pocas jugadas después, RJ Harvey entró a las diagonales con una carrera de 5 yardas. Con ese touchdown, Denver tomó la ventaja definitiva. Washington quedó obligado a responder.

El duelo había sido una montaña rusa desde el inicio. Denver tomó ventaja antes del medio tiempo con un pase de Nix a Courtland Sutton, pero Washington reaccionó con paciencia, conectando una ofensiva larga que mandó el juego al alargue.

El intercambio de golpes mantuvo a ambos equipos en tensión constante. Ninguno lograba dar el golpe final.

Al final, Denver encontró la jugada grande en el momento justo y su defensa selló la victoria con temple.

El triunfo no sólo mantiene vivas sus aspiraciones rumbo a diciembre, sino que exhibe carácter en situaciones extremas. Washington, en cambio, se marcha con una derrota dolorosa: tuvo en sus manos el triunfo, pero la apuesta final no les alcanzó.