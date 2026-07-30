Deebo Samuel vuelve a casa: Jugará de nuevo con los 49ers

Hiram Marín

El receptor abierto Deebo Samuel acordó su regreso a los San Francisco 49ers mediante un contrato por un año. El acuerdo entre el jugador y la franquicia californiana está estimado en hasta 7 millones de dólares.

Samuel vuelve al equipo con el que debutó en la NFL tras jugar la temporada 2025 con Washington Commanders. Su contratación busca reforzar la línea de receptores del equipo que comanda el coach Kyle Shanahan.

49ers signing WR Deebo Samuel to a one-year deal worth up to $7 million. (via @RapSheet) pic.twitter.com/OboYpRKs6s — NFL (@NFL) July 31, 2026

El movimiento de la directiva ocurre tras confirmarse la baja por una lesión de rodilla del receptor Ricky Pearsall. La ausencia de Pearsall dejó una importante vacante en la profundidad del ataque aéreo del equipo.

Ante esta contingencia, San Francisco optó por firmar a un viejo conocido del sistema táctico de la franquicia. Samuel aportará experiencia y dinamismo inmediato al esquema ofensivo para el inicio de la campaña.

Reunion: Free agent WR Deebo Samuel is signing back with the #49ers, sources say. The former #Commanders and SF pass-catcher returns where it all began.



1-year, up to $7M in a deal done by Tory Dandy of @AthletesFirst. pic.twitter.com/eGgs4jHdnr — Ian Rapoport (@RapSheet) July 31, 2026

Durante la campaña de 2025, Samuel formó parte de los Washington Commanders. En dicho certamen acumuló 72 recepciones para 727 yardas por aire y cinco anotaciones en 16 partidos disputados.

El receptor demostró consistencia y solidez en el terreno de juego tras su salida previa de California.