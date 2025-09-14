De último momento, los Cowboys rescataron la victoria

Redacción FOX Deportes

En un electrizante duelo en Arlington, los Dallas Cowboys se impusieron 40-37 a los New York Giants en tiempo extra. Brandon Aubrey fue el héroe del encuentro, anotando el gol de campo decisivo de 46 yardas tras empatar el marcador con un intento de 64 yardas al final del tiempo regular.

Russell Wilson, quarterback de los Giants, tuvo una gran actuación con 450 yardas aéreas y tres touchdowns, incluyendo un pase de 48 yardas a Malik Nabers que acercó a Nueva York a la victoria. Sin embargo, una intercepción en tiempo extra permitió a los Cowboys recuperar la posesión y sellar el triunfo.

Por su parte, Dak Prescott lideró a los Cowboys con 333 yardas por aire y dos touchdowns, demostrando liderazgo en la remontada de su equipo. Con esta victoria, Dallas mantiene su dominio sobre los Giants en los últimos enfrentamientos.

El partido fue una muestra de resiliencia colectiva y habilidades individuales. Ambos equipos mostraron por qué este clásico de la NFC Este sigue siendo uno de los más emocionantes de la temporada, dejando a los Giants con récord 0-2 y a los Cowboys reforzando su posición en la división.