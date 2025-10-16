Con un enorme Joe Flacco, Cincinnati sorprendió a Pittsburgh

Hiram Marín

Llegaron con la etiqueta de víctima, pero en su casa, con su gente y con un veterano como Joe Flacco que jugó por nota, los Cincinnati Bengals obtuvieron una valiosa victoria 33-31 ante los Pittsburgh Steelers, por quienes Aaron Rodgers también dio un gran juego pero al final no les alcanzó.

Y es que la conexión entre el veterano de 40 años Joe Flacco y sus receptores, en especial con el estelar Ja'Marr Chase, fue casi perfecta. El veterano quarterback lanzó 342 yardas y 3 pases de touchdown, mientras que Chase, en 16 recepciones, acumuló 161 yardas y un touchdown.

Pittsburgh hizo lo suyo y se quedó realmente cerca. Aaron Rodgers también tuvo una gran noche de manera individual al conectar 4 pases de touchdown y sumar 249 yardas aéreas. En la última jugada estuvo a punto de conseguir uno de sus tradicionales milagros con un pase 'Ave María', pero la defensiva de Cincinnati se aplicó.

Cincinnati jugó con el reloj en el último cuarto. Primero Tee Higgins hizo una gran recepción y tuvo la inteligencia para barrerse y buscar consumir el tiempo, para que fuera Evan McPherson, con 7 segundos en el reloj, quien con un gol de campo de 36 yardas pusiera los números definitivos.