Con 'hat trick' de Kenneth Walker III, los Chiefs volvieron a ganar

Redacción FOX Deportes

Los Kansas City Chiefs superaron con contundencia a los New York Jets por marcador de 35 a 12 para poner fin a una racha negativa de dos derrotas consecutivas. El conjunto local mostró una gran capacidad de reacción tras sus tropiezos recientes, dominando las acciones en su estadio con autoridad de principio a fin.

La gran figura de la tarde fue el corredor Kenneth Walker III, quien brindó una actuación estelar al conseguir tres anotaciones clave para la ofensiva. Walker cargó con el peso del ataque terrestre y aprovechó los espacios para vulnerar de forma constante la defensiva neoyorquina.

BACK IN THE WIN COLUMN‼️ pic.twitter.com/sBwyMVbZDZ — Kansas City Chiefs (@Chiefs) November 8, 2026

El tercer touchdown de Kenneth Walker III llegó en el tercer cuarto tras una serie ofensiva de 82 yardas, sellando su tercer partido de tres anotaciones en su carrera. Con esa anotación por tierra, el corredor amplió la ventaja y dejó el encuentro prácticamente liquidado para la causa local.

La victoria permitió a Kansas City levantarse con autoridad en la temporada de la NFL, recuperando sensaciones positivas tras superar los problemas de las semanas anteriores. Los Chiefs impusieron condiciones con solidez y reafirmaron su jerarquía frente a un rival que no encontró respuestas en el terreno de juego.