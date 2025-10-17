Con circo aéreo, los Eagles les pegaron a los Vikings

Hiram Marín

Jalen Hurts tuvo la mejor actuación aérea de su carrera. Los Philadelphia Eagles notaron que el ataque terrestre no funcionaba como normalmente lo hace, activaron la maquinaria de pases y obtuvieron una importante victoria 28-22 sobre los Minnesota Vikings.

Hurts lanzó para 326 yardas, completó 19 de 23 pases lanzados y tres de ellos fueron de touchdown. Se complementó a la perfección sobre todo con DeVonta Smith y AJ Brown, quienes sumaron 183 y 121 yardas cada uno, para que la nula cosecha terrestre de Hurts y las paupérrimas 44 yardas de Saquon Barkley no tuvieran mayor repercusión.

Otra unidad que merece destacarse es la defensiva secundaria. Hizo sufrir a su ex quarterback Carson Wentz al interceptarlo en un par de ocasiones y dejarlo sin pases de touchdown, pese a haber tenido una buena cosecha de yardas al acumular 313.

Otro destacado por los Vikings fue Jordan Addison, quien sumó 128 yardas, pero no pudo llegar al touchdown, lo que hubiera coronado su gran actuación y quizá hasta colaborado para evitar la derrota.

La sensación de que se pudo haber hecho más quedará en Minnesota, pues aunque el equipo peleó, no pudieron descifrar el plan de juego de los actuales campeones de la NFL.