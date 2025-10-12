¿Cómo explicar la manera en la que perdieron los Cowboys?

Redacción FOX Deportes

Los Carolina Panthers sorprendieron al imponerse 30-27 sobre los Dallas Cowboys en el Bank of America Stadium, con un gol de campo de Ryan Fitzgerald en los segundos finales.

Bryce Young lanzó tres pases de touchdown y comandó una ofensiva equilibrada que acumuló más de 400 yardas totales. La victoria dejó a los Panthers con marca de 3-3, manteniéndose invictos en casa. Dallas, en cambio, cayó a 2-3-1 tras desperdiciar ventaja en la segunda mitad.

Dak Prescott tuvo una actuación sólida con 261 yardas y tres envíos de anotación, incluyendo uno largo a George Pickens, quien sumó 168 yardas por recepción. Sin embargo, la defensa de los Cowboys volvió a ser vulnerable ante el ataque terrestre rival. Rico Dowdle castigó con 183 yardas en 30 acarreos, rompiendo tacleadas y controlando el reloj en los momentos clave. Esa producción terminó marcando la diferencia en el cierre.

El partido fue parejo desde el inicio: ambos equipos intercambiaron goles de campo antes de que Hunter Luepke y Jake Ferguson pusieran en ventaja a Dallas.

Carolina respondió con un par de series eficientes culminadas por Tetairoa McMillan, quien atrapó dos pases de anotación. En el tercer cuarto, Dowdle anotó por aire y equilibró el marcador rumbo a un cierre de alto dramatismo en Charlotte.

Cuando el reloj se agotaba, Young condujo a los Panthers hasta territorio enemigo con serenidad y precisión. Fitzgerald, desde 38 yardas, selló el triunfo frente a una defensa agotada. Carolina firmó su tercer triunfo de la campaña, mientras los Cowboys lamentaron otra oportunidad perdida en condición de visitante. Un juego intenso, decidido por la constancia de los locales y la falta de contención del conjunto texano.