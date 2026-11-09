Como en los viejos tiempos: los Bears sufrieron de más y ganaron

Hiram Marín

Los Chicago Bears se impusieron 27 a 24 a los Tampa Bay Buccaneers tras un dramático final que dejó escapar el fantasma del tiempo extra. El quarterback Caleb Williams se sobrepuso a lo que comenzó como una actuación incierta y condujo la ofensiva local con acierto, respaldado por Luther Burden III con recepciones clave y una anotación.

La defensiva de Chicago amplió la ventaja cuando el cornerback Jaylon Johnson interceptó un envío y devolvió el ovoide 67 yardas hasta la zona prometida. Pese a ese golpe, los visitante armaron una reacción furiosa en el último cuarto para meterse de lleno en la pelea por el partido.

Tampa Bay apretó con fuerza impulsado por el corredor Bucky Irving, quien coronó una serie ofensiva con un acarreo directo a las diagonales. Inmediatamente después, el quarterback Baker Mayfield ejecutó con éxito una conversión de dos puntos que empató sensacionalmente el electrónico 24-24.

Con el tiempo regular agonizando, los Bears evitaron la prórroga mediante una serie ofensiva milimétrica culminada con el gol de campo definitivo de Cairo Santos. Chicago aseguró así la victoria agónica y cortó cualquier opción de reacción para unos combativos Buccaneers.