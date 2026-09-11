Cincinnati se encomendó a 'San Joe Burrow' y logró su primera victoria

Hiram Marín

Joe Burrow sano es uno de los jugadores más peligrosos de la NFL y los Tampa Bay Buccaneers lo padecieron en carne propia. Los Cincinnati Bengals ganaron 33-27 y Burrow respondió con 254 yardas y un pase de touchdown, además de que supo reponerse de una intercepción.

Burrow le ganó el duelo personal a Baker Mayfield, quien a pesar de que no fue interceptado y completó 23 de 28 pases lanzados para 216 yardas, no pudo conectar pases de touchdown, pero sí anotó uno por sí mismo y dependió en gran parte de su poderoso ataque terrestre comandado por Bucky Irving.

CINCINNATI DIO CÁTEDRA.



Por este tipo de partidos amo la #NFLXFOX ?. pic.twitter.com/RGztCsAX5y — FOX (@somos_FOX) September 13, 2026

Del otro lado, Chase Brown se convirtió en el arma más peligrosa, corrió para 56 yardas en 16 acarreos y consiguió un touchdown, mientras que por aire destacó el tight end Mike Gesicki con 78 yardas y una anotación.

Tampa Bay tuvo oportunidades para acercarse en el marcador, sin embargo los Bengals aprovecharon la localía y sumaron su primera victoria en una temporada que luce complicada.