Hiram Marín
Cincinnati se encomendó a 'San Joe Burrow' y logró su primera victoria
Los Bengals aprovecharon que abrieron en casa y vencieron apretadamente a los Buccaneers
Joe Burrow sano es uno de los jugadores más peligrosos de la NFL y los Tampa Bay Buccaneers lo padecieron en carne propia. Los Cincinnati Bengals ganaron 33-27 y Burrow respondió con 254 yardas y un pase de touchdown, además de que supo reponerse de una intercepción.
Burrow le ganó el duelo personal a Baker Mayfield, quien a pesar de que no fue interceptado y completó 23 de 28 pases lanzados para 216 yardas, no pudo conectar pases de touchdown, pero sí anotó uno por sí mismo y dependió en gran parte de su poderoso ataque terrestre comandado por Bucky Irving.
Del otro lado, Chase Brown se convirtió en el arma más peligrosa, corrió para 56 yardas en 16 acarreos y consiguió un touchdown, mientras que por aire destacó el tight end Mike Gesicki con 78 yardas y una anotación.
Tampa Bay tuvo oportunidades para acercarse en el marcador, sin embargo los Bengals aprovecharon la localía y sumaron su primera victoria en una temporada que luce complicada.
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