Redacción FOX Deportes

Los San Francisco 49ers descartaron este viernes al quarterback Brock Purdy para el partido de la Semana 12 ante los Seattle Seahawks debido a un esguince de tobillo.

El entrenador en jefe, Kyle Shanahan, confirmó tras la práctica que Mac Jones asumirá la titularidad este domingo, mientras que el novato Kurtis Rourke fungirá como su suplente. Purdy sufrió la lesión el pasado domingo durante la victoria sobre los Minnesota Vikings en la Ciudad de México y no pudo entrenar en toda la semana.

Brock Purdy (ankle) ruled out against Seattle, Mac Jones to start at QB. pic.twitter.com/k3eT5ZpZNU — NFL (@NFL) November 27, 2026

Aunque este será el primer encuentro que Purdy se pierda en la temporada 2026 tras acumular 2,624 yardas y 23 pases de anotación, Shanahan aclaró que el jugador no requiere cirugía.

El estratega se mostró optimista sobre la posibilidad de recuperar a su pasador titular para el compromiso de la Semana 13 frente a los New York Giants. Mientras tanto, Jones realizará su primera apertura de la campaña tras haber participado brevemente en tres encuentros previos con apenas un pase lanzado.

El vestidor de San Francisco respalda plenamente a Jones, quien ya demostró su valía en 2025 al suplir a Purdy durante ocho partidos en los que registró marca de 5-3.

Kyle Shanahan has announced Mac Jones will start against the Seahawks. pic.twitter.com/nBHcZtzUSW — San Francisco 49ers (@49ers) November 27, 2026

Tanto Kyle Shanahan como el tacle izquierdo Trent Williams destacaron la gran semana de preparación del pasador y la confianza que existe en su desempeño.

Por su parte, Jones reconoció la dificultad de enfrentar a la defensiva de Seattle y aseguró que no tomará a la ligera esta oportunidad.

El duelo divisional se disputará en el estadio de los 49ers, quienes llegan con marca de 9-1 para recibir a unos Seahawks que registran récord de 6-4. En el reporte final de lesionados del viernes, San Francisco también descartó al receptor Jordan Watkins por un problema en la ingle. Asimismo, elementos clave como el receptor Mike Evans y el linebacker Dre Greenlaw aparecen como cuestionables para el choque dominical.