Brock Purdy, con esperanzas de jugar ante Cardinals

Redacción FOX Deportes

Brock Purdy, quarterback de los San Francisco 49ers, continúa su recuperación de una lesión en el dedo gordo del pie, sufrida en la semana 1 contra los Seattle Seahawks.

Aunque inicialmente se pensó que estaría fuera varias semanas, Purdy ha mostrado avances positivos. El entrenador en jefe Kyle Shanahan indicó que Purdy "tiene una oportunidad" de jugar el domingo contra los Arizona Cardinals, pero su participación dependerá de cómo se sienta el día del partido.

Brock Purdy airs it out, back at practice for the second straight day pic.twitter.com/P1EaFMQzlU — David Lombardi (@LombardiHimself) September 18, 2025

Purdy ha regresado a las prácticas limitadas esta semana, lo que ha generado optimismo en el equipo. El propio jugador expresó que su situación es "día a día" y que tomará una decisión final sobre su participación en el juego según cómo se sienta el día del partido.

En caso de que Purdy no pueda jugar, el quarterback suplente Mac Jones, quien lideró al equipo a una victoria sobre los New Orleans Saints con 279 yardas aéreas y tres touchdowns, estaría listo para tomar las riendas.

El equipo se prepara para el enfrentamiento divisional contra los Cardinals, con la esperanza de contar con Purdy, pero también con la confianza de que Jones puede mantener el nivel de juego necesario para asegurar la victoria.