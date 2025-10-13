Brian Branch de los Lions, sancionado por provocar trifulca ante los Chiefs

Redacción FOX Deportes

El defensive back de los Detroit Lions, Brian Branch, fue suspendido un juego sin goce de sueldo por la NFL tras protagonizar el conato de bronca que siguió al final del duelo ante los Kansas City Chiefs.

La liga determinó que Branch actuó de forma antideportiva al lanzar un golpe a un jugador rival cuando el encuentro ya había concluido, lo que desató la trifulca entre ambos equipos.

Brian Branch started the fight in the field. Brian Branch threw a punch and knocked JuJu Smith-Schuster down. Brian Branch should be suspended. THERE IS NO PLACE IN SPORTS FOR THAT. pic.twitter.com/C8DtVukdlF — Robert Griffin III (@RGIII) October 13, 2025

Según los reportes, la situación se originó cuando Branch se negó a estrechar la mano de Patrick Mahomes en la línea media. Acto seguido, intercambió palabras con JuJu Smith-Schuster, quien intentó mediar, pero recibió un golpe del defensivo. El incidente escaló rápidamente antes de que el personal de seguridad interviniera para separar a los jugadores.

La NFL consideró que la conducta de Branch fue “agresiva y peligrosa” y violó las normas de deportividad que rigen la competencia. Por ello, determinó su suspensión sin goce de sueldo por un partido, además de una multa económica que se sumará a las sanciones disciplinarias que el jugador ya acumulaba por faltas previas.

Tras el castigo, Branch ofreció disculpas públicas: “Hice algo infantil, no debí hacerlo, fue una tontería”, reconoció. “Me bloquearon por la espalda y el árbitro no marcó nada, pero igual no debí reaccionar así. Debería haber demostrado mi juego entre los silbatos, no después del partido, y me disculpo por eso”.