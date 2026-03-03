Bijan Robinson ansioso por jugar en Madrid

Alejandro Urtusuástegui

Bijan Robinson corredor estrella de los Atlanta Falcons afirmó en una rueda de prensa virtual que el partido que su equipo jugará este año en el Santiago Bernabéu en Madrid será una experiencia inolvidable, por tratarse de uno de los campos con más historia del futbol soccer en los que se pueda jugar

El Bernabéu no es cualquier estadio, es un recinto que alberga algunas de las memorias más épicas del futbol. En él nacieron leyendas como Alfredo Di Stéfano, Cristiano Ronaldo, Iker Casillas y Raúl González.

Además, es hogar de partidos tan memorables como la final del Mundial de 1982, en la que Italia se coronó campeón del mundo; acogió encuentros memorables de la Champions League, y los clásicos del futbol español.

Esto es muy significativo para el running back finalista al premio Mejor Jugador Ofensivo (OROY, por sus siglas en inglés).

“Estar en ese estadio es icónico. Han pasado tantas leyendas por ahí y se han jugado los partidos más memorables. (Cristiano) Ronaldo es mi atleta favorito".

Sin duda, Robinson es la cara de los Falcons hoy en día y aseguró que está emocionado por disputar este encuentro internacional no solo por jugar en el tan aclamado Bernabéu, también quiere ver a la afición madrileña y su manera de celebrar un encuentro de la NFL.

"He visto cómo se pone ese estadio, lo fuerte que gritan y la energía que tienen los aficionados. Para mí, para el equipo y para todos los que venimos con los Falcons, vivir esa experiencia va a ser algo insuperable".

El de los Falcons habló con algunos jugadores que ya vivieron la experiencia internacional en el mismo recinto, pero el año pasado, como Devon Achane, running back de los Miami Dolphins.

"Me dijo que fue uno de los mejores lugares en los que ha estado, por la cultura", concluyó Robinson.