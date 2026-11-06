Antonio Brown recibió sentencia y... no le fue tan mal

EFE

Una jueza estadounidense sentenció este viernes al ex receptor y ex campeón de la NFL Antonio Brown a tres años de libertad condicional al aceptar su acuerdo con la Fiscalía para evitar la cárcel por intento de homicidio en segundo grado en una corte estatal en Florida.

Brown, campeón del Super Bowl LV en 2021 con los Tampa Bay Buccaneers, formalizó su acuerdo ante el Undécimo Circuito Judicial de Florida, donde se declaró culpable de agresión con agravantes para evitar una posible condena criminal después de su detención por un tiroteo en mayo de 2025 fuera de un evento de boxeo en Miami.

Antonio Brown’s plea deal:

Attempt murder charge changed to Agg. Assault w/firearm, no prison time, 3 years probation, psyche eval., counseling. Here’s what he said outside Miami-Dade Court. @wsvn pic.twitter.com/lI95lK9Fj3 — Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) November 6, 2026

"Tras enfrentarse a 30 años de prisión con una condena mínima obligatoria de 20 años, se declaró culpable de un cargo reducido, no tuvo una condena (criminal) y recibió libertad condicional. Los fiscales nos hicieron una oferta que no pudimos rechazar", informó su abogado, Mark Eiglarsh, en una publicación en Instagram.

La jueza Marisa Tinkler Mendez ordenó que el ex jugador quien también militó con los Pittsburgh Steelers, reciba consejería profesional cada semana, no contacte a la víctima y no tenga un arma de fuego.

Antonio Brown has just entered Miami-Dade court, where he’s expected to accept a plea deal connected to his 2025 attempted murder charge. @wsvn pic.twitter.com/q47up3TvqR — Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) November 6, 2026

Los documentos judiciales del condado de Miami-Dade muestran que el caso quedó cerrado y que la jueza autorizó viajar al ex deportista, quien estaba en arresto domiciliario con un monitor en el tobillo después de su extradición desde Dubái y una fianza de 25.000 dólares.

El ex jugador de la NFL argumentó que lo amparaba la 'Ley de legítima defensa' de Florida y que gozaba de inmunidad por haber actuado en defensa propia durante el altercado con Zul-Qarnain Kwame Nantambu, quien ha asegurado a los medios que deseaba cerrar el caso y perdonar a Brown.